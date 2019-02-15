طقس الجمعة.. أمطار خفيفة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية خلال الصباح، مع انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة بغرب الساحل المتوسطي، حيث يحتمل نزول بعض الأمطار الخفيفة محليا.

وسيبقى الطقس باردا نوعا ما خلال الصباح والليل بالمرتفعات، وعدا ذلك، ستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، في حين ستصبح الأجواء غائمة جزئيا بشمال ووسط البلاد خلال الليلة الموالية، حيث يحتمل تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بالأطلس الكبير.

كما ستتناثر حبات رملية بالأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن الجنوب وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، وضعيفة من الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة والسهول الوسطى والسواحل الشمالية والوسطى، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و18 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي، ومحليا بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بسواحل المحيط الأطلسي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بمنطقة الغرب وسوس، وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.