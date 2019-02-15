استئناف الرحلات بمطار دبي بعد توقف مؤقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي استئناف حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت.

وقال المكتب الإعلامي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن سبب التوقف المؤقت "وجود درون (طائرة بدون طيار) في أجواء المطار".

وأضاف أن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".

وأشار إلى أن "تحليق طائرات الدرون في أجواء دبي بدون تصريح مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".



