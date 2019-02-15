- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي استئناف حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت.
وقال المكتب الإعلامي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن سبب التوقف المؤقت "وجود درون (طائرة بدون طيار) في أجواء المطار".
وأضاف أن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".
وأشار إلى أن "تحليق طائرات الدرون في أجواء دبي بدون تصريح مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الرحلات بمطار دبي بعد توقف مؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.