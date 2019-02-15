بولتون: تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم ل​فنزويلا​، أن "25 دولة تعهدت تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا".

وبحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن "المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع ​كولومبيا​ و​البرازيل​ في جزيرة كوراساو الكاريبية".

ويرفض مادورو الذي ينفي وجود "أزمة انسانية"، دخول هذه المساعدة معتبرا أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و"استعراض سياسي".

يذكر أن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا. ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو إلا أن 16 فقط من أعضائها الـ34 وقعوا على إعلان يعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ رئيسا بالوكالة.