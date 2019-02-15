الأمن الفيدرالي الروسي يعلن توقيف قيادية في داعش بتهمة تمويل الإرهاب

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف قيادية لخلية سرية تابعة ل​تنظيم داعش​ في إقليم أستاراخان، لجمعها أموالا من الأراضي الروسية لصالح الإرهابيين، كما كانت تخطط للتوجه إلى ​سوريا​.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان انه "على أراضي إقليم أستاراخان، تم إيقاف إحدى المقيمات في الإقليم، والتي تعد أحد منظمي خلية سرية للتنظيم الإرهابي المحظور في ​روسيا​".

وأفاد البيان بأن الموقوفة كانت تجمع الأموال ل​تمويل الإرهاب​ في ​موسكو​ وأستاراخان وتومسك وعدد من مقاطعات شمال القوقاز، كما كانت تريد الذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية إرهابية.