مفوضية اللاجئين تعلن إعادة توطين 159 لاجئا إريتريا من ليبيا في النيجر

أعلنت مفوضية ​الأمم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ أنها نقلت 159 طالب لجوء إريتري من طرابلس إلى ​النيجر​ لإعادة توطينهم. وجاء في بيان عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ​ليبيا​ أن "159 لاجئا من إريتريا نقلوا بأمان بعد احتجازهم منذ عدة أشهر في ليبيا". واوضح البيان ان "صعد طالبو اللجوء الإريتريون كبارا وصغارا إلى الطائرة للمرة الأولى بحثا عن الأمان في النيجر". ولفتت المفوضية إلى أن تم في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل هؤلاء اللاجئين إلى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، حيث حصلوا هناك على الطعام والرعاية النفسية والعناية الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا تكتظ بعشرات الآلاف من ​المهاجرين​ ممن أوقفتهم السلطات الليبية أو أنقذوا في عرض البحر حيث كانوا على متن مراكب صيد تعرضت للغرق. وتحظى شرائح محددة من المهاجرين بفرصة إعادة توطينها في بلد ثالث، فيما تتم إعادة غالبيتهم طوعا إلى بلادهم عن طريق ​المنظمة الدولية للهجرة​.