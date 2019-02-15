فادي جريصاتي عرض لمشاريع شراكة بيئية مع الجامعة اللبنانية الاميركية

التقى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم رئيس ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ LAU الدكتور جوزف جبرا يرافقه مستشاره الدكتور كريستيان أوسي وتمّ البحث في سبل التعاون بين الوزارة والجامعة.

وبعد اللقاء أوضح وفد الجامعة أنه " جرى عرض للمشاريع البيئية التي يمكن اقامة شراكة في شأنها بين الوزارة والجامعة للافادة من طاقات الشباب الجامعي في مختلف الميادين والقطاعات التي هي على تماس مباشر مع الشؤون البيئية ، وإتفق على ان يقوم الوزير جريصاتي في وقت لا حق بزيارة الجامعة وإلقاء محاضرة يشرح فيها مشاريعه وهواجسه البيئية خصوصاً وأن حرم الجامعة في جبيل نفّذ سلسلة خطوات بيئية لترسيخ مفهوم الطاقة النظيفة من خلال محطتي تكرير الصرف الصحي والطاقة الخضراء".