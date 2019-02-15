جنبلاط: لبنان يفوت الفرص عليه في الاستفادة من قدرات الصين المتنوعة

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن لقاء وعشاء وديا جمعه مع سفير ​الصين​ Wang Kejian بحضور ​كارلوس إده​ و​مروان حمادة​ وتيمور. وأرفق الصورة التي تجمعهم بالعابرة التالية: "كم هذه الامة الصينية كبيرة وجبارة في مواجهة كل التحديات. وكم ​لبنان​ يفوت الفرص عليه في الاستفادة من قدرات الصين المتنوعة.اما ​العالم العربي​ الا البعض من دوله فوضعه محزن ان لم نقل أكثر".

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