النشرة: جريحان بإنقلاب سيارة على طريق أنصار وأخرى على اوتوستراد المصيلح

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​، عن ​إنقلاب سيارة​ بداخلها سيدة على اوتوستراد المصيلح محلة كوع الفنار، كما جرح شخصين اثر ​انقلاب سيارة​ على طريق انصار وعملت عناصر من ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي على نقل الجرحى الى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ في النبطية.

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