كرم: على حزب الله ان يبادر الى معالجة الخطأ الذي صدر عن أحد نوابه

أكد امين سر كتلة ​الجمهورية القوية​، النائب السابق، ​فادي كرم​، "ان الخلافات السياسية ليست غريبة على لبنان، ضمن النظام التوافقي الذي نسير به، والذي يمكّننا من الاستمرار بالعمل السياسي، فيطرح كل طرف افكاره السياسية بحرية"، داعيا في حديث اذاعي، حزب الله، "الى ان يبادر بسرعة الى معالجة الخطأ الذي صدر عن احد نوابه لان لا مصلحة لاحد بالتحدي والاستفزاز،" ولفت من جهة اخرى الى ان "النواب باكثريتهم جدد، وسيطرحون القضايا التي تخص مناطقهم، لان اولوية المواطن اليوم ان تتم معالجة قضاياه الحياتية والاجتماعية".

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