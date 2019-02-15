علامة دعا الحكومة إلى إيلاء الاهتمام اللازم للقطاع التعليمي

اعتبر عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​فادي علامة​، خلال رعايته حفل عشاء تكريمي نظمته مؤسسات أمهز التربوية لطلابها المتفوقين، "أنه في الوقت الذي لا زلنا نبحث فيه عن إلزامية التعليم ومجانيته، ونتوسل للأسف الحكومات المتعاقبة لتطبيق القوانين بهذا الشأن، نرى المجتمعات التي من المفترض أنها لا تتميز عنا بالإمكانيات المادية أو البشرية قد سبقتنا من خلال التصميم والتخطيط بكثير في المجال التربوي، في تطوير أساليب التعليم وتحديث المناهج وإلإستفادة من الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي وإدخالها في البرامج والأساليب التعليمية".

ودعا "الى ضرورة ان تولي الحكومة الاهتمام اللازم للقطاع التعليمي"، وقال:"مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعشية نيلها الثقة من ​المجلس النيابي​، ورغم كثرة الملفات التي تنتظر حلولا والتحديات التي تواجهها، من الواجب ان تتنبه للناشئة و​الشباب​ والتي تبدأ بالاعداد التربوي وما يستتبعه من توجيه وارشاد. وفي هذا الاطار فان للمدرسة أهمية ودورا كبيرين في صناعة انسان محصن من الآفات المدمرة وعلى رأسها ​المخدرات​، بالاضافة الى بناء جيل مؤهل وقادر على النهوض ب​لبنان​".