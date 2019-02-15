عبدالله: ثلاثون أمين صندوق ينتظرون مرسوم تعيينهم في وزارة الاتصالات

أشار النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد أن تم تطميننا البارحة، بالتزام كافة المراجع بتطبيق الطائف، ثلاثون أمين صندوق ينتظرون مرسوم تعيينهم في ​وزارة الاتصالات​، لضبط وتحسين الجباية فيها. فهل ينصف هؤلاء، كما أنصف أحد موظفي ​وزارة الخارجية​، بصرف رواتبه مع الفوائد، بعد انقطاعه سنوات عن العمل؟".

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