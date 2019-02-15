قال وزير المالية الهندي آرون جيتلي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الممكنة لضمان "العزلة الكاملة" لباكستان، وذلك رداً على هجوم، قتل فيه 44 من الشرطة الهندية في كشمير أمس الخميس.

وأضاف أن هذا سيشمل إلغاء الهند لامتيازات تُمنح لباكستان بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم كشمير.. الهند ستسعى لفرض عزلة تامة على باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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