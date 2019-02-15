منظمة حقوقية: 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب في 4 سنوات

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كارثة إنسانية في اليمنوكالات:
أفادت هيئة (إنقاذ الطفولة)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب خلال الفترة من 2013 حتى 2017 .
وذكرت الهيئة (وهي منظمة دولية حقوقية) - في تقرير نقلته قناة (فرانس 24) - أنه مات ما لا يقل عن550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضررا من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة.
وأشار التقرير إلى أنه إذا
وأوضح التقرير أن الدول العشر هم أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.
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