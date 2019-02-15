منظمة حقوقية: 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب في 4 سنوات

كارثة إنسانية في اليمن

وكالات:

أفادت هيئة (إنقاذ الطفولة)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب خلال الفترة من 2013 حتى 2017 .

وذكرت الهيئة (وهي منظمة دولية حقوقية) - في تقرير نقلته قناة (فرانس 24) - أنه مات ما لا يقل عن

550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضررا من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة.وأشار التقرير إلى أنه إذاأضيف إلى هؤلاء الرضع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفوا خلال هذه الفترة، فإن عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجحت المنظمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.وأوضح التقرير أن الدول العشر هم أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.