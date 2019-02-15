العراق يرفض العودة القسرية لمواطنيه من الخارج

وكالات:

رفض وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى، اليوم الجمعة، العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا على ضرورة أن تكون العودة طوعية إلى بلدهم.

وذكر مكتب الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"

- أن وزير الهجرة أكد للسفير الهولندي في العراق ماتايس فولترس، أن تكون عودة العراقيين المتواجدين في المملكة الهولندية والدول الأخرى طوعية وليست قسرية.وأشار موسى إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة وسبل تأمين العودة الطوعية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم، لتكون تجربة ناجحة وخطوة للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تحترم حقوق الإنسان وتعمل على حل قضايا اللاجئين بشكل إنساني، من خلال احترام خيارات اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دولياً.