فنزويلا تكشف عن مفاوضات سرية مع البيت الأبيض

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخي أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.
وقال مادورو في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا بشكلرسمي أو سري".
وأبدى مادورو استعداده لعقد محادثات مع المبعوث الأمريكي قائلا ، "إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره".
كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية، فيما أعلنت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا ودول أخرى دعمها للرئيس نيكولاس مادورو باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب والوحيد للبلاد.
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