بومبيو: قمة كيم و ترامب ستعجّل نزع النووي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الأطراف المعنية بنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي.

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن تطورات جيدة جرت بعد قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري

الشمالي كيم جونج أون، وبينها وقف بيونج يانج تجاربها النووية والصاروخية.

وتابع: "لكن تحقيق هذا الهدف بالكامل، لا يزال يتطلب الكثير من العمل الدؤوب".

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن تأمل في تحقيق تقدم كبير على

هذا الصعيد خلال القمة الثانية بين كيم وترامب في فيتنام نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: "بقي أسبوعان فقط على القمة، ونأمل في أن يتمكن الزعيمان خلالها من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الموضوع. أعتقد أن العالم كله ينتظر ذلك".

وأكد الوزير أن المباحثات ستشمل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وتشكيل آلية للأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.