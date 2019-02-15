بعد السراح المؤقت.. دفاع رئيس جماعة تاوجطات: لنا كامل الثقة في القضاء

قررت هيأة الحكم الاستئنافية في مكناس، أمس الخميس، الإفراج عن الرئيس السابق لجماعة عين تاوجطات، حوسى عزيزي، ومتابعته في حالة سراح، في وقت كانت ابتدائية المدينة قد قضت، نهاية شهر دجنبر الماضي، في حق الرئيس السابق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وفي أول تعليق له، أكد الإسماعيلي مولاي احفيظ، عضو دفاع رئيس جماعة تاوجطات السابق، في تصريح لـاليوم24″، أن المحكمة أطلقت سراح موكله، وقررت متابعته في حالة سراح لجلسة 14 مارس المقبل.

وأضاف الإسماعيلي أن المحكمة تجاوبت مع ملتمس الدفاع، أن أعضاء الدفاع، لهم الثقة التامة في القضاء، الذي سيقول كلمته في الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن حوسى عزيزي، رئيس بلدية تاوجطات سابقا، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، يتابع بناء على شكاية، تقدمت بها شركة خاصة للنظافة، تربطها عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة في جماعة “عين تاوجطات”، وذلك بتهم تتعلق ب” النصب، تسلم فائدة، واستغلال النفوذ”.

وكانت المحكمة الإدارية في مكناس، قد قضت، في وقت سابق، بعزل حوسى عزيزي، من رئاسة جماعة تاوجطات، بسبب قضائه عقوبة حبسية تجاوزت 6 أشهر في ملف شركة النظافة.