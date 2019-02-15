"ميرتس" تنتخب قائمة للكنيست برئاسة زندبرغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتل كل من تمار زندبرغ وإيلان غيلؤون وميخال روزين وعيساوي فريج وعلي صلالحة المواقع الخمسة الأولى، على التوالي، في قائمة "ميرتس" لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك بعد الانتخابات الداخلية، للمرة الأولى، التي جرت يوم أمس الخميس.

وقد صوت نحو 83% من المنتسبين لـ"ميرتس"، والذين يصل عددهم إلى نحو 20 ألفا. وأعلنت النتائج بعد ساعة من إغلاق الصناديق المحوسبة.

وتباهت رئيسة الحزب، تمار زندبرغ، بالقائمة بادعاء أنها "قائمة يهودية – عربية متنوعة ومثيرة". وأضافت أنه في الوقت الذي أبعد حزب "العمل" العربي الوحيد من صفوفه، فإن "عيساوي فريجي يحتل المكان الثالث للمرة الثانية على التوالي"، مضيفة أنه تم انتخاب "عضو كنيست درزي حقق للدولة إنجازات كبيرة كمدير لمدرسة في بيت جن"، على حد تعبيرها.

يذكر في هذا السياق أن "ميرتس" تعرف نفسها كـ"حزب يسار صهيوني، يؤمن بالعودة إلى صهيون الوطن القومي لليهود".

وفي المكان الأول في الانتخابات التمهيدية، وهو الثاني في القائمة بعد زندبرغ، انتخب عضو الكنيست إيلان غيلؤون، وميخال روزين وعيساوي فريج وعلي صلالحة ومهارتا رون باروخ وموسي راز وآفي بوكسيلا وغابي لسكي على التوالي.

وردا على سؤال بشأن دخول "ميرتس" في تحالف قبل الانتخابات، قالت روزين إن رئيس حزب "العمل"، آفي غباي، قد صرح أنه لا يريد دخول الانتخابات في قائمة واحدة مع "ميرتس". وبحسبها فإنه من المتوقع أن تحصل القائمة على 6 إلى 7 مقاعد في الكنيست.