ديبالا سيرحل عن يوفنتوس في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا سيرحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي في حالة واحدة فقط، بحسب ما ذكره المدير الرياضي للأخير، فابيو باراتيسي.

وأضاف باراتيسي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "ديبالا هو واحد من أهم الصفقات التي أبرمتها، خلال 9 سنوات مع السيدة العجوز".

وتابع "ديبالا لن يغادر اليوفي إلا إذا طلب الرحيل عن تورينو، ولا أتوقع رحيله خلال الصيف المقبل".

وكانت العديد من التقارير، ربطت ديبالا بالانتقال إلى أندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي، في الصيف المقبل، على خلفية توتر العلاقة بين الأرجنتيني ومدربه أليغري في الآونة الأخيرة، والتي كلفته البقاء على مقاعد البدلاء في المواجهات الأخيرة للبيانكونيري.