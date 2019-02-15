بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع رابيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني حسم موقفه من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن إدارة النادي البافاري صرفت النظر عن ضم رابيو، الذي ينتهي تعاقده مع بي إس جي في حزيران/يونيو المقبل.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ حاول ضم رابيو، الشهر الماضي في صفقة تبادلية، تشمل أيضا انتقال خافي مارتينيز، لاعب البافاري، إلى صفوف العملاق الباريسي.

ولفتت إلى أن الأمر تعطل لرفض مارتينيز، الانتقال لسان جيرمان في صفقة تبادلية.

وأشارت إلى أن أدريان رابيو ارتبط كثيرا بالانتقال إلى أندية أخرى أبرزها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ورفض رابيو أكثر من عرض لتجديد تعاقده مع النادي الباريسي، لتعاقبه الإدارة بتجميد مشاركته في المباريات.