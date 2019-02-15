انت الان تتابع تفاصيل خبر "ماي" تفشل مجدداً في الحصول على دعم البرلمان بشأن "بريكست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 09:51 صباحاً - رفض غالبية أعضاء مجلس العموم البريطاني، إجراءات لدعم استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت لصالح دعم استراتيجية ماي 258 عضواً، مقابل رفض 303 (من أصل 650 عضواً)، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس.

وجاءت هزيمة ماي على إثر امتناع نواب في حزبها (المحافظين) عن التصويت، على الرغم من تأييدهم الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ بحجة أن الاستراتيجية تستبعد خيار الخروج دون اتفاق مع بروكسل.

وتعد الهزيمة رمزية ومن دون تبعات ملزمة، لكنها تؤكد- بحسب مراقبين- ضعف موقف الحكومة في مساعي إقناع الأوروبيين إدخال تعديلات على اتفاق "بريكست"؛ من شأنها تأمين مصادقة البرلمان عليه، وتحقيق الخروج بشكل سلس في موعده المحدد نهاية مارس الجاري.

بدوره، دعا جيريمي كوربن، زعيم "حزب العمال" المعارض، تيريزا ماي- التي لم تحضر التصويت- إلى الاعتراف بأن "استراتيجيتها قد فشلت".

وقال: "قبل أسبوعين أبلغتْ رئيسة الوزراء النواب أن استراتيجيتها الجديدة يمكن أن تضمن أغلبية كبيرة ومستدامة في البرلمان".

وأضاف أنه "يتعين على رئيسة الوزراء الاعتراف بأن استراتيجيتها قد فشلت"، وأن "تعود بمقترح يمكن أن يحظى بدعم الغالبية في البرلمان".

الحكومة البريطانية كانت قد حذّرت من تداعيات هزيمة رئيسة الوزراء في تصويت أمس الخميس.

وقالت إن ذلك من شأنه أن يضر بموقف ماي التفاوضي، في وقت تسعى لإدخال تعديلات على بند في الاتفاق يعرف باسم "شبكة الأمان"، أو "باك ستوب"؛ بهدف إبقاء الحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتراهن "ماي" على أنها تستطيع أن تحظى بدعم غالبية مجلس العموم في حال حصولها على تعديلات ملزمة قانونياً لبند "باك ستوب"، وهو أمر يصر الاتحاد الأوروبي على رفضه.

جدير بالذكر أن بريطانيا اتخذت قراراً بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

وفي 29 مارس 2017 بدأت بريطانيا رسمياً عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.