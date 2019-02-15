طبيب البيت الابيض: ترامب بدين وازداد وزنا لكنه "بصحة جيدة جدا"

أعلن الطبيب الرسمي للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن الرئيس "بدين" في الواقع وازداد وزنه منذ العام الماضي لكنه "بصحة جيدة جدا". وكشف كبير أطباء ​البيت الأبيض​ شون كونلي أن ترامب البالغ من العمر 72 عاما، أجرى فحوصه الطبية الأسبوع الماضي وجاءت النتائج جيدة جدا، وهو لا يزال بصحة جيدة جدا عموما".

وذكر التقرير أن ترامب الذي أربك خبراء ​الصحة​ بميله للوجبات السريعة وتجنبه التمارين الرياضية المجهدة، يزن 110 كيلوغرامات. ووزنه أكثر بقليل عن وزنه العام الماضي الذي كان حوالى 105 كلغ، واعتبر آنذاك وزنا زائدا، وارتفعت سرعة نبض القلب لديه أيضا وبلغت 70 بالدقيقة مقارنة ب68 العام الماضي.