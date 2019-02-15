أعلن الطبيب الرسمي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس "بدين" في الواقع وازداد وزنه منذ العام الماضي لكنه "بصحة جيدة جدا". وكشف كبير أطباء البيت الأبيض شون كونلي أن ترامب البالغ من العمر 72 عاما، أجرى فحوصه الطبية الأسبوع الماضي وجاءت النتائج جيدة جدا، وهو لا يزال بصحة جيدة جدا عموما".
وذكر التقرير أن ترامب الذي أربك خبراء الصحة بميله للوجبات السريعة وتجنبه التمارين الرياضية المجهدة، يزن 110 كيلوغرامات. ووزنه أكثر بقليل عن وزنه العام الماضي الذي كان حوالى 105 كلغ، واعتبر آنذاك وزنا زائدا، وارتفعت سرعة نبض القلب لديه أيضا وبلغت 70 بالدقيقة مقارنة ب68 العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البيت الابيض: ترامب بدين وازداد وزنا لكنه "بصحة جيدة جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.