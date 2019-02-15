وزير خارجية البحرين: مواجهة تهديد إيران أهم من القضية الفلسطينية

اعتبر وزير الخارجية ​البحرين​ي خالد بن أحمد آل خليفة أن مواجهة ما وصفه بـ"التهديد ال​إيران​ي"، يعد "أخطر وأهم" من ​القضية الفلسطينية​ في الوقت الحالي. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، على موقع "يوتيوب"، قبل أن يحذفه بعد وقت قصير من نشره. والمقطع خاص بإحدى جلسات مؤتمر ​وارسو​ الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين، ويظهر فيه وزير ال​خارجية البحرين​ي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف من قبل أحد مرافقي نتانياهو، إذ ركزت الكاميرا عدة مرات على الأخير الذي كان جالسا في القاعة مع الحضور.

وقال وزير خارجية البحرين بالفيديو: "لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية". أضاف "صحيح أن هناك خلافًا يجب أن يتم حله هو الخلاف بين إسرائيل وجيرانها، وقد تم حله مع مصر و​الأردن​". وتابع قائلا "لكننا رأينا تحديا آخر بدءًا من عام 1979 (الثورة الإيرانية)، وهو الذي جاء من ​طهران​، وهو تحد لا حدود له، ولا يدور الحديث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الديني الفاشي في إيران، الذي نواجهه كل يوم والذي تسبب بقتل وإصابة أكبر عدد من أبناء شعوبنا".

وأشار آل خليفة إلى أن "إيران هي التي هربت أسلحة و​متفجرات​ كانت قادرة على محو العاصمة البحرينية عن وجه الأرض". واعتبر ان هذا التهديد الإيراني يجب مواجهته من أجل التفرغ للتحديات الأخرى". ومضى قائلا: "لكن طهران هي التي تمنعنا من حل القضية الفلسطينية، عبر تشكيلها تهديدا في ​سوريا​ و​اليمن​ و​العراق​ وحتى في البحرين".

والخميس، نشر إعلام إسرائيلي مقطع فيديو للوزير البحريني ذاته وهو يقول في وارسو، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل "ستحدث عندما يحين وقتها".