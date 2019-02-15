نيبينزيا:الغرب يتجاهل نتائج الأدلة المفبركة للهجوم الكيميائي في دوما السورية

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، أن الدول الغربية ستتجاهل النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تمثيلية "الهجوم الكيميائي" المزعوم في دوما السورية بسبب الأيديولوجيا المناهضة لدمشق في هذه الدول .

وأضاف: "قلنا منذ فترة طويلة بأن كل هذه "الهجمات الكيميائية" مفبركة، وكل هذا يستخدم لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية ضد ​الحكومة السورية​، وهذا دليل جديد يؤكد ما كنا نقوله… أعتقد أن زملاءنا الغربيين لن يهتموا بها وسيتجاهلونها بسبب أيديولوجيتهم المناهضة لدمشق، وكل ما لا يتماشى مع هذه الأيديولوجية سوف يتجاهلونها".