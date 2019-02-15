اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي الى ان تاريخنا يظهر تفاؤلا ونكسات انما هذه المرة هناك اصرار واتفاق بين الرؤساء الثلاثة على السير الى الامام، وأعتقد أن من يفكر بالتعطيل سمع رسالة الحريري بالامس وهذه المرة لا تعطيل لاجل التعطيل.
واعتبر طرابلسي في حديث اذاعي، ان الحريري توجه بكلامه أمس عن اتفاق الطائف الى الداخل وجمهوره كما خاطب من اتهموه وتوجّه أيضا الى من ليس موافقًا على اتفاق الطائف أو يرغب بتعديله واكد الحريري التمسك بهذا الاتفاق.
وشدد على ان "هذه الحكومة مطالبة ان تجد حلا لازمة النازحين وان تعيدهم الى بلادهم، لانهم احد اسباب الوضع الاقتصادي الضاغط.
كانت هذه تفاصيل خبر ادغار طرابلسي: الحكومة مطالبة بإيجاد حل لازمة النازحين واعادتهم الى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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