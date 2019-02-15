وفاة مواطنة بحريق اندلع في منزل في سن الفيل

أخمدت عناصر من ​الدفاع المدني​ ليل أمس حريقا شب في منزل في ​سن الفيل​، وتم العثور على جثة مواطنة في داخله. وحضرت ​الأجهزة الأمنية​ المختصة لإتمام الاجراءات القانونية اللازمة.

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