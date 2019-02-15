شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان: الجماعة لم تدرك أن استخدامها العنف أبرز أزماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن أحمد المغير فتى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان هو مجرد نموذج لتيار كبير من شباب الحركة الإسلامية الذى أصبح يرى أن القوة هى الحل الوحيد لحسم الصراع الذى تحياه الحركة، وكلما زاد ضغط الواقع عليهم والمتمثل فى استمرارهم فى السجون والأحكام والإعدامات التى تنفذ وغير ذلك كلما زاد تحريضهم على العنف.

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن مشكلة الإخوان أنهم لا يدركون أمرين مهمين؛ الأول أن هذا الصراع ما هو إلا مظهر من مظاهر مشكلة اكبر يرجع سببها فى جزء كبير منه إلى أفكار تلك الحركات ذاتها التى هى قادرة على إنتاج العديد من الصراعات بشكل متكرر عبر تاريخها وأن هذه الأفكار تمثل مقدمات والصراعات تمثل نتيجة لها، وأن الأمر يحتاج إلى إزالة المقدمات اولا لتنتهى النتائج.

وأشار عماد على، إلى أن الأمر الثانى هو أن تجربة الحركة الإسلامية فى الكثير من محطاتها فى بقاع مختلفة من العالم اثبتت ان الصراع الذى يكون طرفاه إحدى هذه الحركات مع الدولة يكون استخدام القوة فى حسمه لصالح الدولة لا لصالحهم، ومن ثم لم تكن القوة حلا فى مثل هذه الصراعات فى يوم من الأيام، ولكن العنف الحل ظاهريا الذى يندفع اليه الكثيرين بحماسة وعاطفة ويرون فيه حلا أمثل ولا يدركون فشله كل مرة إلا بعد فوات الأوان .

وكان فتى خيرت الشاطر، قال فى تصريحات مقتضبة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا حل إلا بالسلاح"، فى تحريض مباشر وصريح لقواعد الجماعة على حمل السلاح.