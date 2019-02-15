"برجولا".. مجموعة قصصية لأديب القضاة رئيس جنايات كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

صدرت مؤخرا مجموعة قصصية قصيرة جديدة لأديب القضاة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، تحمل عنوان "برجولا"، وتضم 17 قصة قصيرة، وتعد الإصدار الخامس، بعد المجموعات القصصية القصيرة "يوميات وكيل نيابة"، و"يوميات قاضي"، و"حكايات قضائية"، و "لحظة إنهيار".

يتناول أديب القضاة رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، أبطال القصص جوانب الحياة ما بين الوفاء، والخيانة، والحبس، وضعف الشخصية، والتمسك بالحياة، وحب بعض النساء للابناء الذكور وتفضيلهن عن الإناث واصفا إياهن بذكورية النساء.

وتشمل المجموعة القصصية القصيرة الجديدة "برجولا"، التمسك بآداب الأنوثة لدى بعض النساء، وإنتصار الحب وإعادته إلى الحياة في حال التمسك به، والتمسك بوجود الذكرى الجميلة في النفس حتى لو كانت في أوراق ظهر هشة يحتفظ بها البطل بين صفحات كتاب.

توضح المجموعة القصصية الجديدة لرئيس جنايات كفرالشيخ، الكلمة المتخذ بها عنوانا للمجموعة "برجولا" كإصدار قصصي، تتحدث عن القيم التي اندثرت حتى وطأت المديات، وعزوف الشباب عن العمل وإنتظارهم للمال دون جهد أو تعب بطريقة سهلة كالميراث أو حتى لو جاء من بيع شيء يمثل قيمة في حياة آبائهم.

وكلمة "برجولا" ليست عربية وإنما لها معنيان في اللغتين الإيطالية، والفرنسية، "العريشة"، أو "الممشى المظلل بأخشاب أو نباتات، أما في المجموعة القصصية فتعني وترمز لعراقة البيوت القديمة التي يحرص أصحابها على عمل البرجولا.

وفي السياق ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية والتابع لوزارة الثقافة مناقشة للمجموعة، يوم 17 فبراير الجاري، و يحضرها ويناقشها الكاتب والأديب شوقي بدر يوسف، والذي عمل في دراسات واسعة في أدب نجيب محفوظ، والأديب والروائي السكندري أحمد فضل شبلول، برعاية الأديب الدكتور شريف عابدين، صاحب مبادرة أكوا لرعاية الأدب بمحافظة الإسكندرية.