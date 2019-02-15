ضرب وجرح وتهديد بالقتل في مستشفى طنجة.. ضحيته ممرض وطبيب

تعرض أحد الممرضين العاملين بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، أول أمس الثلاثاء، لاعتداء من طرف عدد من مرافقي إحدى المواطنات التي جاءت لتقي العلاج.

وحسب مصادر محلية فإن المريضة حضرت صباح ذلك اليوم إلى المستشفى لإجراء فحوصات على مستوى الصدر، حيث كشف لها الطبيب العام المداوم أن الأمر يتعلق بمشكلة في الرئة، ليطلب منها الممرض المساعد أن تنتظر وصول الطبيب المختص لعلاجها، لكن ذلك أغضب الأشخاص الثلاثة الذين كانو يرافقونها.

ودخل مرافقوا المريضة في ملاسنات مع الطبيب والممرض، ليتطور الأمر إلى شجار دامي تسبب للمرض في جروح وإصابات على مستوى الرأس، كما وجهوا إليهما تهديدا صريحا بالقتل.

وكشفت ذات المصادر أن مصالح الأمن قد حلت بالمستشفى بعد إخبارها بالحادثة ليتم توقيف شخصين من المعتدين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، الأمر الذي فجر غضبا وسط العاملين بالمستشفى، الذين يعانون بشكل مستمر من اعتداءات مشابهة.

وعقب انتشار فيديو على مواقع التواصل يوثق لحظة الإعتداء على الممرض من طرف الأشخاص الثلاثة، قامت عناصر الأمن إلى توقيف المعتدين من جديد يوم أمس الأربعاء، ووضعهما رهن الحراسة النظرية إلى حين استكمال التحقيق.