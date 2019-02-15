«إيرباص»: وقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم

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إيرباص إيه 380

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص) أنها ستوقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم وهي "إيه 380" كما أنها ستوقف تسليمها في عام 2021، ويأتي هذا القرار بعد أن خفضت شركة "طيران الإمارات" طلبيتها من هذا الطراز. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة (إيرباص) توماس إيندرز، الإعلان عن وقف إنتاج هذه الطائرة بـ"المؤلم"، مشيرا إلى أن المسافرين في جميع أنحاء العالم يحبون الطيران على هذه الطائرة، وبالتالي فإن هذا الإعلان يعد "مؤلما" بالنسبة للشركة ومجتمعات "إيه 380" حول العالم، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس.

يذكر أن شركة أودي الألمانية، أعلنت في شهر مارس 2018، أنها تتعاون مع إيرباص، والتي تملك تاريخا طويلا على مستوى إنتاج الطائرات والمركبات الهوائية بشكل رئيسي في العديد من الأسواق العالمية، وذلك لإنتاج سيارة طائرة، تم تقديم نموذج اختباري جديد لها في المعرض الدولي بجنيف. وتسعى "إيرباص" لتعليم سياراتها الطائرة