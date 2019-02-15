شكرا لقرائتكم خبر عن لوليسغارد يحذر الحوثي: العراقيل على طاولة مجلس الأمن الإثنين القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

وجه رئيس المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد إنذاراً صريحاً إلى المليشيا الحوثية من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد، مؤكداً أثناء اجتماع الليلة الماضية (الأربعاء/‏ الخميس) أنه وسيط وهدفه تنفيذ اتفاق ستكهولهم بكامل بنوده دون أي انتقاء. وأكد لوليسغارد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً خاصاً حول اليمن (الإثنين) القادم، وهناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد، مبيناً أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، ويجب أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة. من جهة أخرى، أبلغ رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاقية الحديدة اللواء ركن صغير عزيز التزام الشرعية والتحالف العربي بفتح الممرات الإنسانية من كيلو 8 حتى 16 والطريق الساحلي، وفي حالة رفض استمرار المليشيا الحوثية فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتهم مستعدة لتسهيل وصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الخط الساحلي.

من جهة أخرى، توسعت انتفاضة القبائل في حجة لتشمل قبائل عذر بمحافظة حجة التي اعترضت تعزيزات حوثية أمس كانت متوجهة نحو مناطق قبائل حجور وتمكنت من تدميرها بالكامل.