قبائل عذر تنتفض وتدمر الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، حجة

دخلت قبائل منطقة عذر بعمران خط المواجهة مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، معلنة انضمامها إلى المقاومة الشعبية في منطقة حجور. وعمدت القبائل إلى قطع خطوط إمداد الميليشيات إلى حرض وتدمير آلياتها.

ووجه الشيخ صالح بن غالب سودة الدعوة إلى كل أبناء مديرية قفلة عذر التابعة لقبيلة حاشد إلى الانتفاضة في وجه ميليشيات الحوثي وقطع كل خطوط الإمداد التي تستقدمها الميليشيات الحوثية من صنعاء ومديريات أخرى في عمران نحو مناطق حجور والعبيسة وكشر. وأعلنت قبائل عذر مساندتها لقبائل حجور المجاورة في صد الميليشيات الحوثية وقطع جميع خطوط الإمداد التي تستخدمها.

ولقي ما لا يقل عن 15 من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم في معارك عنيفة مع رجال القبائل.

مشاهدات يمنية