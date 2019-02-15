26 فرقة فنون شعبية تشارك بمهرجان أسوان الدولي الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته السابعة ضمن فعاليات احتفال المحافظة بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، الذي ينطلق الأحد المقبل بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 11 فرقة ستمثل مختلف الدول الإفريقية.

وأضاف إبراهيم، في بيان، أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لخروج المهرجان بشكل يليق بمكانة أسوان الثقافية والسياحية والشبابية والرياضية خاصة أن هذا العام سيتم تنظيم هذا المهرجان الدولي بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، أن إقامة العديد من الفعاليات من خلال وزارات الثقافة والشباب والرياضة وغيرها يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة ليعيد لها بريقها الحضاري ودورها التاريخي؛ لتصبح نقطة الانطلاق نحو المزيد من آفاق التعاون بين مصر وأفريقيا من خلال استقبال العديد من الأحداث والمهرجانات والمؤتمرات المرتبطة بالقارة السمراء.​