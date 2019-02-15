بولين هانسون تفضح سيناتورا أستراليا تحرش بموظفاته

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - اتهمت بولين هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" سيناتورا أستراليا متزوجا بالتحرش الجنسي بالعديد من الموظفات اللاتي يعملن لديه.

ووجهت هانسون هذا الادعاء في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي وأضافت أن الرجل استخدم أموال دافعي الضرائب لإسكات ضحاياه.

ولم تكشف هانسون عن اسم عضو مجلس الشيوخ.

واستطردت: "ينبغي على هذا الجبان الذي نطلق عليه لقب سيناتور أن يشنق نفسه هذه الليلة من فرط العار".

وتابعت : " كافة ضحايا هذا السيناتور تم إسكاتهن عن التحدث علنا بشأن التجربة".

واستخدمت هانسون حادة المزاج مزاياها البرلمانية لتوجيه اتهامات إلى الرجل.

وأردفت أن تحقيقا بدأ بالفعل للنظر في هذه الوقائع.

وواصلت: "كونك برلمانيا لا يمنحك الحق في وضع يدك غير المرغوبة أو شفتيك في أجساد موظفاتك".

وألقت هانسون باللوم جزئيا على البرلمان والسماح بصدور أوامر حظر نشر.

ومضت تقول: " المحبط هو أن هذا البرلمان يسمح بمواصلة تلك المعاملة المروعة للموظفات وعدم إجبار هذا الشخص على الرحيل".