إطلالات كيندال جينر متجددة خلال أسبوع الموضة في نيويورك

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ها هي إطلالات الجميلة كيندال جينر Kendall Jennerضمن أسبوع نيويورك للموضة الخاص بخريف وشتاء 2019 تسحرنا بأناقتها، إلا أن اختياراتها لأجمل صيحات الموضة المتجدّدة والعصرية، أحدثت ضجة في شوارع نيويورك.

موضة البلايزر على شكل فستان

أطلّت الجميلة كيندال جينر Kendall Jennerفي عرض Longchampبفستان جلدي أسود قصير يظهر قامتها وسحر تألقها باللون الأسود مع الحزام الجلدي أيضاً الذي يجعل إطلالتها استثنائية. كما سحرتنا بارتدائها موضة البلايزر المستقيمة على شكل فستان، والأجمل اللون المرجاني اللماع الذي جعلها استثنائية خصوصاً من خلال تنسيق هذه الصيحة مع الجوارب الشفافة السوداء والحذاء البني ذات الكعب العالي.

موضة البناطيل الرياضية

ومن الإطلالات الشبابية والكاجوال التي سحرتنا، تألقها في شوارع نيويورك بأجمل البناطيل الرياضية الضيقة على جسمها مع جاكيتات البومبر. كما تألقت بموضة البناطيل الواسع مع الجاكيت الجلدية السوداء، ولم تتخلى عن البناطيل العصرية بنقشات جلد الحيوان الملفت بلوني الأسود والأبيض، لتكمل هذه الإطلالات بالأحذية الرياضية الساحرة.