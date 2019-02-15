"أرماتا" تفوق كفاءة دبابات العالم

تبدأ روسيا تزويد قواتها المسلحة بالنماذج العملية من أحدث دبابة في العالم.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سيتسلم أولى دفعات دبابات من طراز "تي-14 أرماتا" تضم 12 دبابة قبل نهاية عام 2019.
وعُرضت دبابة "أرماتا" التي صنعتها شركة "أورال فاغون زافود" للرأي العام للمرة الأولى في عام 2015. ثم تم تسليم عدة نماذج تجريبية من أحدث دبابات العالم إلى الجيش الروسي.
ويرى الكثيرون من الخبراء أن دبابة "أرماتا" تتفوق على دبابة "أبرامز" الأمريكية و"لوكلير" الفرنسية و"ليوبارد 2" الألمانية.
وأهم ما يميز دبابة "أرماتا" أن طاقمها يتواجد في القمرة المدرعة الخاصة داخل الدبابة ويتحكم في أسلحة الدبابة عن بعد.
ويعتبر مدفع "أرماتا" عيار 125 ملم أفضل مدافع الدبابات المتوفرة حاليا.
وتتمتع "أرماتا" بحماية مميزة من المقذوفات المضادة يوفرها جهاز "أفغانيت" الذي يدمر ما يقترب من الدبابة من قذائف وقنابل وصواريخ بشكل أوتوماتيكي.
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