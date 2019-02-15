شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية لمحافظ القاهرة لوضع خطة عاجلة لمواجهة التكاتك بشبرا وروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إنه تقدم بمذكرة إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن العمل على وضع خطة عاجلة لمواجهة الاشغالات وانتشار التكاتك فى نطاق الدائرة لمواجهة الفوضى التى تنتج عن ذلك الانتشار.

وأضاف طلعت فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن انتشار التكاتك والسماح لها بالمرور فى الشوارع الرئيسية ينتج عنه تعطل فى الحركة المرورية وتكدس مرورى يسبب معاناة للمواطنين ، مطالبا محافظ القاهرة بسرعة البت فى هذا الأمر للقضاء على تلك الظاهرة السلبية التى تؤرق المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحكومة ومحافظة القاهرة بذلت جهد كبير خلال الفترة الماضية فى سبيل القضاء على الباعة الجائلين وتوفير أماكن بديلة لهم وكذلك الحد من انتشار التكاتك بالشوارع الرئيسية، ولكن فى نفس الوقت ما تم تحقيقه لا يتماشى مع المطلوب والذى يأمله من مواطنى الدائرة.