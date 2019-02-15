وزير التعليم لمروجي الشائعات: سيبوا العيش لخبازه

إيفون مدحت

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد حول السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت، قائلًا إنه على مدار عامين كلما قدمت الوزارة شيئًا جديدًا أثير حوله الشائعات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الوزارة تواجه ردود أفعال غير إيجابية لكل ما تقدمه في إطار خطتها لتطوير المنظومة التعليمية.

ووجه رسالة لكل المشككين في المنظومة الجديدة ومروجي الشائعات حولها، قائلًا: «عاوز الناس تسيب العيش لخبازه ومتعملش دوشة من كل حاجة بكل هذا...