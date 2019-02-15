إسلام جابر وشدى طنطاوى
راضى: حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين
«التجارة الداخلية»: الحملة إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى
تباينت التصريحات بين مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، ورئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عفت عبدالعاطى، حول انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلية؛ فى الوقت الذى أكد مؤسس الحملة، أن أسعار السيارات انخفضت بالسوق المحلية بنسبة 12%، إلا أن رئيس الشعبة، نفى ذلك.
قال مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، إن سوق السيارات شهد خلال...
كانت هذه تفاصيل خبر «خليها تصدى»: 12% انخفاضا فى أسعار السيارات.. والشعبة: الحملة لم تؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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