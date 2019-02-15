عصابة مخدرات تهرب كوكايين في عجلات ألواح تزلج إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - د ب أ:

أرسل مهربو مخدرات أرجنتينيون كوكايين مخبأ في عجلات ألواح تزلج إلى إسبانيا عبر مدينة كولونيا الألمانية.

وأعلنت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية ، أمس الخميس، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص في بوينس آيرس للاشتباه في قيادتهم لعملية دولية لتهريب المخدرات.

وتم إطلاق التحقيق بعد أن عثر ضباط الجمارك الألمان على ستة كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة في عجلات ألواح تزلج في طرد بمدينة كولونيا، وكان الطرد في طريقه إلى برشلونة من بوينس آيرس.

وتم إلقاء القبض على المتلقي الإسباني عندما راقبت الشرطة عملية تسليم الطرد.

كما اعترضت الشرطة طردا ثانيا يحتوي على 12 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة في عجلات ألواح تزلج.