محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تصويت مجلس العموم البريطاني ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإعلان المعارضة الفنزويلية تأمينها مساعدات بأكثر من 100 مليون دولار، وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ويليام بار وزيرًا للعدل.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين وليام بار وزيرًا للعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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