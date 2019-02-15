بيلوسي وشومر: خطة ترامب لإعلان الطورائ "انتهاك جسيم" لسلطة الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ندد اثنان من القادة التشريعيين في الحزب الديمقراطي الأمريكي بخطة الرئيس دونالد ترامب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية، متعهدين بالتصدي لذلك من خلال استخدام سلطات الكونجرس.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ في بيان مشترك أمس الخميس: "إن إعلان (حالة) الطوارئ الوطنية ستكون عملا خارجا عن القانون وانتهاك جسيم لسلطة الرئاسة ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن حقيقة أن الرئيس ترامب قد تخلف عن وعده الأساسي بجعل المكسيك تدفع (تكلفة) الجدار".

وأضافا: "إنه دليل آخر على الازدراء الفاضح من جانب الرئيس ترامب لحكم القانون. هذه ليست حالة طوارئ.. وسيدافع الكونجرس عن سلطاتنا الدستورية".