الأرصاد تُحذر: رياح شديدة وأمطار غزيرة على مصر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، سيشهد نشاطًا شديدًا للرياح على جميع أنحاء البلاد غدًا، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون متوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، الخميس، أن موجة الطقس السيء تنحصر يوم السبت على السواحل الشمالية فقط.

وأشار إلى أن الرياح الشديدة التي شهدتها الجمهورية، الخميس، تسببت في إغلاق بعض الطرق والموانئ.

وفي بيان لهيئة الأرصاد، توقع الخبراء أن يسود البلاد اليوم، طقس بارد شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في بيان، الخميس، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على جميع الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على على عدد من محافظات ومدن مصر، فقد جاءت الصغرى على القاهرة "11" والعظمى "15"، وفي الإسكندرية "10 15"، والغردقة "12 21"، سوهاج "09 16"، "أسوان "11 18".