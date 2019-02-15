كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي سوري: تركيا تسعى لربط ملف إدلب بشرق الفرات لتحقيق مصالحها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث السياسي السوري، محمد العمري، إن قمة سوتشي تأتي في توقيت سياسي بالغ الأهمية، خاصة أنه اللقاء الأول بين زعماء محور الآستانة بعد إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا، مشيرا إلى أن هناك اليوم كان هناك تأكيد على ضبابية هذا الانسحاب وخشية وترقب السلوك الأمريكي تجاه منطقة الشمال الشرقي من سوريا.

وأضاف العمري، خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية منى بلهيم، أن المؤتمر أكد ضرورة محاربة الإرهاب في إدلب والضغط على تركيا للالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح، متابعاً أن القمة تناولت أيضا نقاط في غاية الأهمية متعلقة باللجنة الدستورية، مؤكداً أن قمة سوتشي حملت جمة من الرسائل تجاه الإقليم.

وأوضح العمري أنه عندما استشعرت الولايات وتركيا أن هذا الانسحاب سيصب في مصلحة الجيش السوري سارعت كل منهما بطرح مشاريع بهدف تعقيد المشهد في الشمال السوري، متابعة أن واشنطن سارعت إلى دغدغة المشاعر الكردية بهدف الحفاظ على النفوذ الأمريكي ما بعد الانسحاب.

وأشار العمري إلى أن سوريا وروسيا وإيران يسعون إلى فصل إدلب عن منطقة شرق الفرات لأن المسعى التركي هو ربط المدينة بشرق الفرات لتحقيق مصالحة ومقايضة من خلاله.