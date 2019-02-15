سقوط أكبر مصنعي الصواريخ بجبهة النصرة في قبضة الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبنانى، عن إلقاء القبض على أحد أبرز عناصر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، من خبراء صناعة الصواريخ والمتفجرات، كونه سبق له الاشتراك فى تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات الجيش قبل عدة سنوات، مشيرا إلى أنه أحيل إلى القضاء العسكرى لمباشرة التحقيقات معه.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان مساء اليوم الأربعاء – أن جهاز مخابرات الجيش، تمكن من ضبط المتهم السورى الجنسية أحمد على بطحه، والملقب بـ "أبو على الحورانى – الحوت" ببلدة عرسال (فى محافظة بعلبك الهرمل) والمنتمى إلى تنظيم جبهة النصرة.

وأضاف البيان أن الإرهابى المضبوط، شارك فى القتال ضمن صفوف التنظيم الإرهابى وتنفيذ اعتداءات ضد قوات الجيش اللبنانى فى منطقة عرسال فى أغسطس عام 2014 ، مشيرا إلى أن المتهم يعد خبيرا فى تصنيع الصواريخ والمتفجرات وزرع العبوات الناسفة، وقد قام بتفخيخ سيارات ونقلها إلى داخل الأراضى اللبنانية فى فترات سابقة لاستخدمها فى عمليات إرهابية، وضُبط بحوزته أثناء إلقاء القبض عليه كمية من المتفجرات ولوازمها.