شكرا لقرائتكم "الشيوخ" يقرّ مشروع قانون يجنّب أميركا إغلاقاً حكومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، مشروع قانون لتمويل الإدارات الفيدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترمب لن يعرقل هذا المشروع لكنّه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ومشروع القانون الذي سيصوّت عليه مجلس النواب مساء الخميس على أن يصادق عليه ترمب لاحقاً، لا يرصد سوى ربع المبلغ الذي طلبه الرئيس الجمهوري لتمويل بناء الجدار الحدودي، وقد أقرّ بأغلبية 83 صوتاً مقابل 16.

وبعد تخطّي مشروع قانون الموازنة عتبة مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين، سيصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على النصّ اعتباراً من الساعة 18,30 (23,30 بتوقيت غرينتش)، وفي حال أقرّ كما هو متوقع، سيحال إلى ترمب للمصادقة عليه واصداره.

ولا يلحظ مشروع قانون الموازنة سوى ربع المبلغ الذي طلبه ترمب لتمويل بناء الجدار الحدودي الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك والذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.

وكان ترمب طلب تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يرصد سوى 1,4 مليارات دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".

وإذا لم تقرّ هذه الموازنة قبل منتصف ليل الجمعة-السبت فإنّ البلاد ستشهد أزمة إغلاق حكومي جديدة ما يعني أن ربع الإدارات الفيدرالية ستضطر لغلق أبوابها مجدداً بسبب عدم وجود موازنة لتمويل عملها.

وإذا كان مشروع قانون الموازنة هذا لم يلبّ طلب ترمب بتمويل بناء الجدار، فإنّ الرئيس الجمهوري قرّر استخدام صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير المال اللازم لإتمام مشروع، بحسب ما أعلن البيت الأبيض وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

وقال ماكونيل إنّ الرئيس "أعلن أنّه مستعدّ لتوقيع" مشروع الموازنة و"سيعلن في الوقت نفسه حالة طوارئ وطنية"، مؤكّداً أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

وبعيد تصريح ماكونيل أكّد البيت الأبيض عزم ترمب على إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار.

لكنّ قرار ترمب لقي على الفور انتقاداً حاداً في المعسكر الديموقراطي. وقال زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "سيكون أمراً سيئاً للغاية".