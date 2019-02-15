شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علوم سياسية: مشاركة السيسى بمؤتمر ميونخ يؤكد مكانة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أن السيسى يمثل مصر والاتحاد الأفريقى وباعتباره أكبر رئيس دولة عربية وهناك تقدير كبير لمصر فى ألمانيا، وحرص من المستشارة على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا والرئيس فى كافة وسائل الاعلام يرونه صديقا كبيرا لألمانيا، وأيضاً لخبرة مصر الكبيرة فى مواجهة الاٍرهاب وما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الاٍرهاب.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك مسعى أوروبى لافت للاستفادة من خبرات مصر المتراكمة وحرص على استقرارها باعتبارها نموذج لاستقرار السياسى وصاحبة تجربة فى التحول السياسى والاقتصادى باعتراف بيوت الخبرة الأوروبية و وعى ما دفع بقوة لمحاولة ضم مصر للقاءات الأوروبية الدولية.

وتابع الدكتور طارق فهمى: من المقرر أن يمتد ذلك لفعاليات أخرى فى الفترة القادمة سواء على مستوى الثنائى أو المتعدد فى النطاق الأفريقى والعربي، لافتا إلى أن ميونخ هو البداية وهو من أهم مؤتمرات الأمن فى العالم والمشاركة فيه يؤكد على مكانة الدولة المصرية والرؤية الأوروبية لأمنها ارتباطا بأمن الإقليم كما أنه هناك ملفات مشتركة أمن المتوسط ملف ليبيا الشراكة الاقتصادية .