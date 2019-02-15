شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوجه طلب إحاطة لوزراء الصناعة والتخطيط لإزالة معوقات تنمية المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزيرى الصناعة والتخطيط ، ومحافظ المنيا بشأن معوقات التنمية فى محافظة المنيا وعدم الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة نحو إزالة المعوقات الناتجة عن البيروقراطية والفساد الإدارى بكافة الأجهزة المسئولة عن استكمال المرافق وتخصيص الأراضى ومتابعة تنفيذ المشروعات فى المناطق الصناعية بالمحافظة مما أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى والاستثمار بالمحافظة.

وأضاف ملك لـ" الخليج 365" أن استمرار معوقات التنمية فى محافظة المنيا يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة نحو حل تلك المشاكل ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بمحافظات الصعيد والعمل على حل مشاكل الاستثمار بها.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لاستدعاء المسئولين ومناقشته ووضع خطة للقضاء على البيروقراطية .