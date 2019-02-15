شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سارة صالح: الموافقة على التعديلات الدستورية انتصار سياسى واقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سارة صالح عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب بأغلبية كبيرة على مبدأ التعديلات الدستورية، انتصار جديد للدولة المصرية، خاصة وأن التعديلات تنصب فى صالح الوطن لاستكمال البناء والنهوض بالدولة على جميع المستويات والأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت البرلمانية سارة صالح فى بيان لها منذ قليل أن التعديلات الدستورية تحقق المزيد من الإصلاحات السياسية، وتضمن تمثيل أكبر للمرأة فى البرلمان وكذلك الشباب وذوى الإعاقة مما يؤكد أنها انتصارا جديد لتمكين المرأة وفقا للسياسة التى يتبعها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية.

وتابعت النائبة سارة صالح عضو البرلمان عن حزب المحافظين، أنها حرصت على التواجد مبكرا بالبرلمان للمشاركة فى العرس الديمقراطى والتصويت على إقرار مبدأ التعديلات الدستورية، لافتة إلى أنها من أوائل النواب الذين تقدموا بمذكرة كتابة إلى رئيس البرلمان تتضمن الموافقة على التعديل الدستورى وتسجيلها بالمضبطة.



