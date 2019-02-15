شكرا لقرائتكم خبر عن " الوفد " يكشف تفاصيل احتفالية ثورة 1919 ستكون على مستوى يليق بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سفير نور ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن احتفالية ثورة 1919 احتفالية لا تحدث إلا كل 100 عام ، لذلك سيكون يكون هناك دعاية إعلامية كبيرة خلال الفترة القادمة وعرض كل ما يتعلق بهذة الثورة الوطنية.

وأضاف اللواء سفير نور ، فى بيان صحفى اليوم ، أن الدور الاعلامى مهم جداً خلال الفترة القادمة للحديث عن ثورة الشعب المصرى فى عام 1919 بجانب تسليط الضوء على قوة وعزيمة الشعب المصرى الذى خرج من أجل تحقيق الاستقلال التام لافتاً إلى أن الإعلام سيقوم بتوصيل كل هذا إلى جموع وخاصة الشباب.

ووجه عضو الهيئة العليا الشكر إلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الذى يحرص على خروج الاحتفالية بشكل يليق بحزب الوفد العريق وأيضاً تدشين مبادرة الوفد مع الناس والوفد مع مسئولوالوفد مع المرأة ،وكافة المبادرات التى دشنها من أجل التواصل مع المواطنين وإعادة الوفد للشارع المصرى من جديد.

وقال صفوت لطفي ، رئيس اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد، أن احتفال مئوية ثورة 1919 وحزب الوفد ستكون على مستوى يليق بالتاريخ العظيم الذي سطره حزب الوفد وأن مئوية الوفد هي احتفال لجميع المصريين .